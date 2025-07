Sono muniti di rubinetti nei cruciverba: la soluzione è Lavabi

Home / Soluzioni Cruciverba / Sono muniti di rubinetti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono muniti di rubinetti' è 'Lavabi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAVABI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Lavabi più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Lavabi.

Perché la soluzione è Lavabi? I lavabi sono elementi fondamentali in cucina e nel bagno, dotati di rubinetti per l'erogazione dell'acqua. Sono destinati a lavare le mani, i piatti o altri oggetti, contribuendo all'igiene quotidiana. La loro presenza è indispensabile in ogni ambiente dedicato alle attività di pulizia, rendendo più comodo e pratico il nostro vivere di tutti i giorni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Sono uguali all originaleI bei sono originaliSono vicine in quotaSono doppie nei rinfreschiSono formate da spire di spago o di lana

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Sono muniti di rubinetti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

A Ancona

V Venezia

A Ancona

B Bologna

I Imola

L T A S I R E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "STERLINA" STERLINA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.