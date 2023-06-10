Sono intermediari di rapporti amorosi equivoci

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sono intermediari di rapporti amorosi equivoci' è 'Lenoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LENONI

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Perché la soluzione è Lenoni? I lenoni sono persone che si inseriscono tra due innamorati, creando situazioni di confusione e malintesi. Spesso sfruttano le emozioni degli altri per ottenere benefici personali, senza preoccuparsi delle conseguenze. La loro presenza può complicare rapporti già fragili, generando tensioni e dolore. In molti casi, sono figure che alimentano equivoci, rendendo difficile distinguere i veri sentimenti dalle manipolazioni.

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Sono intermediari di rapporti amorosi equivoci nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lenoni

Quando la definizione "Sono intermediari di rapporti amorosi equivoci" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lenoni'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Sono intermediari di rapporti amorosi equivoci

Sono intermediari di rapporti amorosi equivoci Risposta: LENONI

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: L_____

L_____ Inizia con: L

L Finisce con: I

Le 6 lettere della soluzione

L Livorno E Empoli N Napoli O Otranto N Napoli I Imola

La soluzione 'Lenoni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono intermediari di rapporti amorosi equivoci". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.