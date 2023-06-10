Sono intermediari di rapporti amorosi equivoci
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SOLUZIONE: LENONI
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Perché la soluzione è Lenoni? I lenoni sono persone che si inseriscono tra due innamorati, creando situazioni di confusione e malintesi. Spesso sfruttano le emozioni degli altri per ottenere benefici personali, senza preoccuparsi delle conseguenze. La loro presenza può complicare rapporti già fragili, generando tensioni e dolore. In molti casi, sono figure che alimentano equivoci, rendendo difficile distinguere i veri sentimenti dalle manipolazioni.
Sono intermediari di rapporti amorosi equivoci nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lenoni
Quando la definizione "Sono intermediari di rapporti amorosi equivoci" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lenoni'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Sono intermediari di rapporti amorosi equivoci
- Risposta: LENONI
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: L_____
- Inizia con: L
- Finisce con: I
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Lenoni' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Sono intermediari di rapporti amorosi equivoci". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
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