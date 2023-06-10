La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Riprendersi da un torpore muovendosi' è 'Scuotersi' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCUOTERSI

La parola Scuotersi è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scuotersi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così si procede muovendosi nell oscuritàMuovendosi ad andatura piu veloce di una camminataRipresa che si può fare soltanto muovendosiScosso dal torporeRiprendersi fucili e pistole

S Savona

C Como

U Udine

O Otranto

T Torino

E Empoli

R Roma

S Savona

I Imola

E Z N I O F R N D E V C E A O

