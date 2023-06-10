Riprendersi da un torpore muovendosi nei cruciverba: la soluzione è Scuotersi

Sara Verdi | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Riprendersi da un torpore muovendosi' è 'Scuotersi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCUOTERSI

Curiosità e Significato di Scuotersi

La parola Scuotersi è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scuotersi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così si procede muovendosi nell oscuritàMuovendosi ad andatura piu veloce di una camminataRipresa che si può fare soltanto muovendosiScosso dal torporeRiprendersi fucili e pistole

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Riprendersi da un torpore muovendosi - Scuotersi

Come si scrive la soluzione Scuotersi

Stai cercando la risposta alla definizione "Riprendersi da un torpore muovendosi"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 9 lettere della soluzione Scuotersi:
S Savona
C Como
U Udine
O Otranto
T Torino
E Empoli
R Roma
S Savona
I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E Z N I O F R N D E V C E A O

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.