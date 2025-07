Prosciogliere un imputato da un accusa nei cruciverba: la soluzione è Assolvere

ASSOLVERE

Curiosità e Significato di Assolvere

La parola Assolvere è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Assolvere.

Perché la soluzione è Assolvere? Assolvare un imputato significa dichiararlo non colpevole di un'accusa, chiudendo così il procedimento giudiziario con una sentenza di piena innocenza. È un termine usato nel diritto penale per indicare che l'imputato non deve scontare alcuna pena perché non sono state trovate prove sufficienti a dimostrare la sua colpevolezza. In sostanza, è come se il giudice dicesse: Per questa volta, è tutto a posto.

Come si scrive la soluzione Assolvere

Se ti sei imbattuto nella definizione "Prosciogliere un imputato da un accusa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

L Livorno

V Venezia

E Empoli

R Roma

E Empoli

