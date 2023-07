Patrick in breve - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Patrick in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : PAT

Significato/Curiosita : Patrick in breve

La detenzione di patrick zaki in egitto è iniziata il 7 febbraio 2020 con l'arresto eseguito all'aeroporto del cairo dalle autorità egiziane. essendo... Gli infortuni sul lavoro (inail) pat – luogo nei pressi di gerusalemme pat – comune della contea di zala (ungheria) pat – abbreviazione di patrick, corrispondente... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 1 luglio 2023

Altre risposte alla domanda : Patrick in breve : patrick; breve; patrick ... in famiglia; patrick per gli amici; patrick in famiglia; patrick in casa; Il patrick Nobel per la letteratura nel 2014; Ha conseguito il breve tto; Maria Elena in breve ; Citazione in breve ; Una breve corsa dei cavalli; Un breve consenso; Fugace di breve durata;

Cerca altre Definizioni