Offuscamento appannatura

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Offuscamento appannatura' è 'Velatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VELATURA

Perché la soluzione è Velatura? La velatura si riferisce a un fenomeno di offuscamento che provoca una perdita di nitidezza e chiarezza in un'immagine o in un oggetto visivo. Questo effetto si manifesta attraverso una superficie coperta da una sottile pellicola che altera la percezione dei dettagli sottostanti, rendendo tutto meno definito e più indistinto. La presenza di velatura può essere causata da umidità, polvere o altre sostanze che si depositano sulla superficie, influenzando l'aspetto complessivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Offuscamento appannatura". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Offuscamento appannatura nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Velatura

Per risolvere la definizione "Offuscamento appannatura", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Offuscamento appannatura" conferma che la soluzione 'Velatura' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Velatura

V Venezia E Empoli L Livorno A Ancona T Torino U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Offuscamento appannatura" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Velatura' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un anomalo e deviante offuscamento della ragione