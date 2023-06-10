Nota società americana che produce chipset

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Nota società americana che produce chipset' è 'Qualcomm'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: QUALCOMM

Perché la soluzione è Qualcomm? QUALCOMM è una nota società americana specializzata nella produzione di chipset avanzati utilizzati in dispositivi mobili. La sua attività principale consiste nello sviluppo di tecnologie di comunicazione senza fili e di processori per smartphone e altri apparecchi elettronici. L'azienda è riconosciuta per innovazioni che migliorano le prestazioni e l'efficienza energetica dei dispositivi digitali. Grazie alle sue soluzioni, QUALCOMM ha contribuito in modo significativo all'evoluzione delle reti di comunicazione moderne.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nota società americana che produce chipset". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Nota società americana che produce chipset nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Qualcomm

Se la definizione "Nota società americana che produce chipset" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nota società americana che produce chipset" conferma che la soluzione 'Qualcomm' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Qualcomm

Q Quarto U Udine A Ancona L Livorno C Como O Otranto M Milano M Milano

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nota società americana che produce chipset" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Qualcomm' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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