La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si fanno accumulando cibo' è 'Provviste'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROVVISTE

Curiosità e Significato di Provviste

La parola Provviste è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Provviste.

Perché la soluzione è Provviste? Le provviste sono scorte di cibo e altre risorse accumulate in vista di necessità future, come periodi di scarsità o emergenze. Sono essenziali per garantire autonomia e sicurezza in situazioni impreviste, permettendo di affrontare con tranquillità eventuali difficoltà. In sostanza, le provviste sono un modo intelligente di prepararsi al meglio per il domani.

Come si scrive la soluzione Provviste

Se "Si fanno accumulando cibo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

R Roma

O Otranto

V Venezia

V Venezia

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

