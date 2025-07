Dino Buzzati raccontò quella degli orsi in Sicilia nei cruciverba: la soluzione è Invasione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dino Buzzati raccontò quella degli orsi in Sicilia' è 'Invasione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INVASIONE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Invasione: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Invasione? Invasione indica l'atto di penetrare in un territorio altrui senza permesso, spesso con intenti di conquista o controllo. È un termine che può riferirsi a eventi storici, militari, oppure a situazioni più simboliche e metaforiche. Nella narrazione, suggerisce un ingresso massiccio e improvviso di qualcosa o qualcuno. Nel contesto di Dino Buzzati, richiama l'immagine di un'irruzione inattesa e sorprendente, come quella degli orsi in Sicilia.

La definizione "Dino Buzzati raccontò quella degli orsi in Sicilia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

