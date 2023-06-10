La V del SUV che si guida ing

Home / Soluzioni Cruciverba / La V del SUV che si guida ing

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La V del SUV che si guida ing' è 'Vehicle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VEHICLE

Perché la soluzione è Vehicle? La voce VEHICLE si riferisce a un mezzo di trasporto utilizzato per spostarsi da un luogo all’altro, spesso motorizzato e progettato per il trasporto di persone o cose. La lettera V nel contesto di un SUV indica la sua natura di veicolo, sottolineando la sua funzione principale di muoversi su strada. Questo termine comprende una vasta gamma di mezzi, dai più semplici agli più complessi, tutti finalizzati a facilitare il viaggio e il trasporto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La V del SUV che si guida ing". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La V del SUV che si guida ing nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Vehicle

La soluzione associata alla definizione "La V del SUV che si guida ing" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La V del SUV che si guida ing" conferma che la soluzione 'Vehicle' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Vehicle

V Venezia E Empoli H Hotel I Imola C Como L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La V del SUV che si guida ing" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Vehicle' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Piccola auto che si guida con patente A2 ingLo si guida con il patentino AMIl man che si è fatto da solo ingTipo d insalata ci si scontrò il Titanic ingIl vantaggio nel tennis quando si è 40 pari ing