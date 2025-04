Celebre quella di Zidane a Materazzi - Soluzione Cruciverba: Testata

TESTATA

Lo sapevi che? Marco Materazzi: Marco Materazzi (Lecce, 19 agosto 1973) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. Con la nazionale italiana è diventato campione del mondo nel 2006. Soprannominato Matrix, si è affermato a livello nazionale con il Perugia, per poi legare la maggior parte della sua carriera all'Inter, dove ha militato per un decennio, vincendo cinque campionati italiani consecutivi (dal 2006 al 2010), quattro Coppe Italia (2005, 2006, 2010 e 2011), quattro Supercoppe italiane (2005, 2006, 2008 e 2010), una UEFA Champions League (2010) e una Coppa del mondo per club FIFA (2010).

