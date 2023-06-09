Una città dell Ulster

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Una città dell Ulster' è 'London Derry'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LONDON DERRY

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una città dell Ulster" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una città dell Ulster". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è London Derry? Londra Deri, conosciuta anche come Derry, è una città situata nella regione dell'Ulster, nel nord dell'Irlanda. Ricca di storia e cultura, questa città è un importante centro per eventi politici e sociali. La sua posizione strategica e il patrimonio storico la rendono un luogo di grande interesse. La sua identità è strettamente legata al passato e alle tradizioni dell'Ulster, rappresentando un punto di riferimento per la comunità locale.

La definizione "Una città dell Ulster" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una città dell Ulster" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione London Derry:

L Livorno O Otranto N Napoli D Domodossola O Otranto N Napoli D Domodossola E Empoli R Roma R Roma Y Yacht

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una città dell Ulster" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

