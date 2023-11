La definizione e la soluzione di: Quella salmonata ha carni rosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : TROTA

Significato/Curiosita : Quella salmonata ha carni rosa

Una buona capacità di accrescimento. la varietà "salmonata", caratterizzata da carni di color rosa salmone che spesso spuntano un prezzo più alto sui... Una buona capacità di accrescimento. la varietà "", caratterizzata dadi colorsalmone che spesso spuntano un prezzo più alto sui... Trota è il nome comune che accomuna varie specie di pesci della famiglia Salmonidae. Il termine viene utilizzato specificamente per i pesci appartenenti ai generi Salmo, che include le specie dell'Oceano Atlantico, Oncorhynchus, che include le specie del Pacifico, e Salvelinus. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

