Parti del chilo

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Parti del chilo' è 'Etti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ETTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Parti del chilo" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Parti del chilo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Etti? Le parti del chilo sono unità di misura utilizzate per suddividere il peso di un oggetto. La voce ETTI rappresenta una frazione di questa unità, corrispondente a mille grammi. Questa misura permette di esprimere quantità di peso in modo più preciso, facilitando la comprensione e il confronto tra diversi pesi. Utilizzando la voce ETTI, si possono indicare piccole quantità di materiale o merce con una maggiore accuratezza rispetto a unità più grandi. La misura è comunemente impiegata in vari contesti di vendita e produzione.

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Parti del chilo nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Etti

Per risolvere la definizione "Parti del chilo", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Parti del chilo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Etti:

E Empoli T Torino T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Parti del chilo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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