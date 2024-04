La Soluzione ♚ La Merini Poetessa

La soluzione di 4 lettere per la definizione: La Merini Poetessa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ALDA

Curiosità su La merini poetessa: Giuseppina angela merini (milano, 21 marzo 1931 – milano, 1º novembre 2009) è stata una poetessa, aforista e scrittrice italiana. «ho la sensazione di durare... Alda Giuseppina Angela Merini (Milano, 21 marzo 1931 – Milano, 1º novembre 2009) è stata una poetessa, aforista e scrittrice italiana.

