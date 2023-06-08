William Cody o

SOLUZIONE: BUFFALO BILL

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "William Cody o" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "William Cody o". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Buffalo Bill? William Cody, conosciuto anche come Buffalo Bill, è stato un personaggio leggendario del West americano. La sua figura incarna l'immagine del cacciatore e showman che ha contribuito a creare il mito dei cowboy e dei territori selvaggi. Attraverso spettacoli e narrazioni, ha trasmesso l'immagine di un'epoca fatta di avventure e sfide. La sua fama ha attraversato i confini degli Stati Uniti, rendendolo simbolo di un'epoca e di un'iconografia ormai immortale.

La definizione "William Cody o" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "William Cody o" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Buffalo Bill:

B Bologna U Udine F Firenze F Firenze A Ancona L Livorno O Otranto B Bologna I Imola L Livorno L Livorno

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "William Cody o" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

