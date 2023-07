Vivere negli stenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vivere negli stenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PATIRE

Significato/Curiosita : Vivere negli stenti

Spesso il male di vivere ho incontrato è una poesia di eugenio montale pubblicata nell'omonima sezione della raccolta ossi di seppia nel 1925. «spesso... Odigitria", anche se è conosciuta col nome di "santa maria del patìre", o semplicemente "patire" (dal greco patèr = padre), da intendere come espressione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 13 luglio 2023

