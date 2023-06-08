Stato confinante con la Lettonia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Stato confinante con la Lettonia' è 'Estonia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ESTONIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Stato confinante con la Lettonia" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Stato confinante con la Lettonia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Estonia? L'Estonia è un paese situato nell'Europa settentrionale, affacciato sul Mar Baltico. Si trova a est della Lettonia, condividendo con essa un confine terrestre. La sua posizione geografica la rende una delle nazioni baltiche, caratterizzata da una ricca storia e cultura. La vicinanza con la Lettonia favorisce scambi culturali ed economici tra i due stati. È conosciuta anche per le sue città medievali e paesaggi naturali.

La definizione "Stato confinante con la Lettonia" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Stato confinante con la Lettonia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Estonia:

E Empoli S Savona T Torino O Otranto N Napoli I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Stato confinante con la Lettonia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

