La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Ne spezzò molti Casanova' è 'Cuori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CUORI

Curiosità e Significato di "Cuori"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Cuori, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La soluzione CUORI si riferisce al famoso seduttore Giacomo Casanova, noto per le sue amorevoli conquiste. L'espressione ne spezzò molti allude al fatto che Casanova, con i suoi intrighi amorosi, spezzò molti cuori, simboleggiando il dolore e la passione delle sue relazioni.

Come si scrive la soluzione: Cuori

Hai davanti la definizione "Ne spezzò molti Casanova" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

U Udine

O Otranto

R Roma

I Imola

