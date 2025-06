Reggia nei pressi di Torino nei cruciverba: la soluzione è Venaria Reale

VENARIA REALE

Curiosità e Significato di Venaria Reale

Perché la soluzione è Venaria Reale? Venaria Reale è una storica residenza reale situata vicino a Torino, famosa per la sua maestosa reggia e i splendidi giardini. Costruita nel XVII secolo, rappresenta uno dei simboli dell'arte barocca piemontese e oggi è aperta ai visitatori come museo e patrimonio dell'UNESCO. Un luogo imperdibile per scoprire la ricchezza culturale e storica della regione.

Come si scrive la soluzione Venaria Reale

Se "Reggia nei pressi di Torino" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N I A T T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "INETTA" INETTA

