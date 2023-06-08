La raccomandano i sanitari

Home / Soluzioni Cruciverba / La raccomandano i sanitari

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La raccomandano i sanitari' è 'Igiene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IGIENE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La raccomandano i sanitari" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La raccomandano i sanitari". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Igiene? L'igiene rappresenta l'insieme delle pratiche quotidiane volte a mantenere il corpo pulito e in buona salute. È fondamentale per prevenire malattie e garantire il benessere generale. Le persone sono incoraggiate a seguire regolarmente queste pratiche, come lavarsi le mani, fare la doccia e curare l'igiene orale. I sanitari raccomandano di adottare abitudini corrette per preservare la propria salute e quella degli altri. La cura dell'igiene personale è considerata un gesto di responsabilità e attenzione verso sé stessi e la comunità.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La raccomandano i sanitari nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Igiene

La definizione "La raccomandano i sanitari" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La raccomandano i sanitari" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Igiene:

I Imola G Genova I Imola E Empoli N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La raccomandano i sanitari" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Ne detta le norme l ufficiale sanitarioFavorisce la saluteStudia mezzi atti a prevenire le malattieIl locale con i sanitariVi si installano i sanitariLi visitano i sanitariSi sceglie per i sanitariÈ redatto dai sanitari ospedalieri