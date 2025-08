Per Foscolo la sera è quella della fatal quiete nei cruciverba: la soluzione è Imago

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Per Foscolo la sera è quella della fatal quiete' è 'Imago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMAGO

Curiosità e Significato di Imago

Vuoi sapere di più su Imago? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Imago.

Perché la soluzione è Imago? Imago deriva dal latino e indica l'immagine mentale o simbolica che rimane di una persona o di un’esperienza. È il riflesso interiore e duraturo che conserviamo, spesso legato a ricordi o idealizzazioni. La parola ci invita a riflettere sui modi in cui interiorizziamo ciò che viviamo, lasciando un’impronta profonda nella nostra mente, come suggerisce Foscolo nella sua poesia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo Iacopo creato da FoscoloOggi dopo la seraLe venti della sera altrimenti detteSi ammira solo di seraA quella risanata Foscolo dedicò un ode

Come si scrive la soluzione Imago

Hai trovato la definizione "Per Foscolo la sera è quella della fatal quiete" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

I Imola

M Milano

A Ancona

G Genova

O Otranto

