La Soluzione ♚ Molta parecchia La definizione e la soluzione di 5 lettere: Molta parecchia. TANTA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Molta parecchia: Tanta (in arabo , ana) è una città dell'Egitto, capoluogo del governatorato di Gharbiya. Si trova nella regione del delta del Nilo a circa 94 km a nord del Cairo e 150 km a sud-est di Alessandria d'Egitto. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Tanta (in arabo , ana) è una città dell'Egitto, capoluogo del governatorato di Gharbiya. Si trova nella regione del delta del Nilo a circa 94 km a nord del Cairo e 150 km a sud-est di Alessandria d'Egitto. tanta f sing femminile singolare di tanto Pronome, forma flessa tanta f sing femminile singolare di tanto Sillabazione tàn | ta Pronuncia IPA: /'tanta/ Etimologia / Derivazione vedi tanto Latino Aggettivo, forma flessa tanta nominativo femminile singolare di tantus vocativo femminile singolare di tantus ablativo femminile singolare di tantus nominativo neutro plurale di tantus accusativo neutro plurale di tantus vocativo neutro plurale di tantus Sostantivo, forma flessa tanta n nominativo plurale di tantum accusativo plurale di tantum vocativo plurale di tantum Sillabazione (nominativo e vocativo femminile singolare) tan | ta (nominativo, accusativo e vocativo neutro plurale) tan | ta (ablativo femminile singolare) tan | ta Pronuncia (pronuncia classica, nominativo e vocativo femminile singolare ) IPA: /'tan.ta/

IPA: (pronuncia classica, nominativo, accusativo e vocativo neutro plurale ) IPA: /'tan.ta/

IPA: (pronuncia classica, ablativo femminile singolare ) IPA: /'tan.ta/

IPA: (pronuncia ecclesiastica, tutte le accezioni ) IPA: /'tan.ta/ Etimologia / Derivazione vedi tantus

