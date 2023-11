La definizione e la soluzione di: In mezzo al tegame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : In mezzo al tegame

Veloce che si chiama appunto sugo al cagnun. per condire due porzioni di riso, sciogliere una noce di burro in un tegame e farvi rosolare 120 - 130 g di... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : In mezzo alla spiaggia; Rigato in mezzo ; In mezzo ai passanti; In mezzo alle scarpe; In mezzo alla riga; È simile al tegame ma più fonda; Un tegame largo e basso; tegame in cui cuocere e servire spigole e orate; Piccolo tegame a un manico spesso per liquidi;

