La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L isola africana con i lemuri' è 'Madagascar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MADAGASCAR

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "L isola africana con i lemuri" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L isola africana con i lemuri". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Madagascar? L'isola situata al largo della costa africana è famosa per ospitare i lemuri, animali unici al mondo. Questa terra selvaggia e ricca di biodiversità rappresenta una delle mete più affascinanti per gli amanti della natura. La sua posizione strategica e la varietà di habitat la rendono un luogo speciale. La presenza di queste creature emblematiche rende il Madagascar un simbolo di biodiversità e conservazione.

Per risolvere la definizione "L isola africana con i lemuri", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L isola africana con i lemuri" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Madagascar:

M Milano A Ancona D Domodossola A Ancona G Genova A Ancona S Savona C Como A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L isola africana con i lemuri" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

