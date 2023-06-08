Foto 5 Una gita a 4759 Foggia|
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Foto 5 Una gita a 4759 Foggia|' è 'Episcopio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Foto 5 Una gita a 4759 Foggia|". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Foto 5 Una gita a 4759 Foggia|" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Episcopio' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
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