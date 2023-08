Donna e asso a poker - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Donna e asso a poker. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : QA

Significato/Curiosità : Donna e asso a poker

Nel gioco del poker, l'espressione "donna e asso" si riferisce a una coppia di carte costituita da una donna (regina) e un asso dello stesso seme. Questa combinazione è considerata una mano di buon valore, in particolare nel poker tradizionale. La donna e l'asso sono entrambi simboli di forza nelle carte, e ottenere questa coppia può dare ai giocatori una buona possibilità di ottenere una mano vincente, come un due paia o un tris. Tuttavia, nel contesto più ampio, "qa" potrebbe essere un'abbreviazione o un termine specifico utilizzato in un contesto particolare, ma richiederebbe ulteriori dettagli per una comprensione completa.

