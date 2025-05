Dejan ex calciatore serbo di Inter e Stella Rossa nei cruciverba: la soluzione è Stankovic

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Dejan ex calciatore serbo di Inter e Stella Rossa' è 'Stankovic'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STANKOVIC

Stai cercando la risposta alla definizione "Dejan ex calciatore serbo di Inter e Stella Rossa"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

K Kappa

O Otranto

V Venezia

I Imola

C Como

