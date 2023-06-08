Assorte in meditazione

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Assorte in meditazione' è 'Pensose'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PENSOSE

Perché la soluzione è Pensose? Le persone pensose sono coloro che si dedicano a momenti di riflessione profonda, spesso assorte in meditazione. Questo stato di concentrazione intensa permette loro di esplorare i propri pensieri e di trovare un senso di calma interiore. La loro attenzione rivolta all’interno favorisce una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie emozioni. Durante questi attimi di quiete, le loro menti si liberano dal caos quotidiano, creando uno spazio di pace e di introspezione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Assorte in meditazione". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Assorte in meditazione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Pensose

Questa pagina è dedicata alla definizione "Assorte in meditazione" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Assorte in meditazione" conferma che la soluzione 'Pensose' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Pensose

P Padova E Empoli N Napoli S Savona O Otranto S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Assorte in meditazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Pensose' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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