Significato/Curiosità : Arnese simile all arcolaio

Un arnese simile all'arcolaio o all'aspo potrebbe essere un attrezzo utilizzato per avvolgere o svolgere fili, corde o altri materiali simili. Questi strumenti sono progettati per semplificare il processo di avvolgimento o svolgimento di materiali lunghi o voluminosi, rendendo più facile la gestione e la conservazione degli stessi. Un arcolaio è composto da un telaio circolare o rettangolare con un asse centrale intorno al quale il filo viene avvolto. Esistono diverse dimensioni di arcolai, a seconda delle esigenze dell'utilizzatore. Il filo viene inserito all'interno dell'arcolaio e, con un movimento rotatorio, viene avvolto attorno all'asse centrale. L'arcolaio può avere anche un dispositivo di bloccaggio per mantenere il filo saldamente avvolto. Un aspo è un dispositivo a forma di cilindro o conico con una fessura o un foro attraverso cui passa il filo. Il filo viene avvolto attorno all'aspo e può essere svolto tirandolo attraverso la fessura o il foro. Gli aspi possono essere realizzati in diversi materiali, come legno, plastica o metallo.

