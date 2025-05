Veicoli da buttare nei cruciverba: la soluzione è Catorci

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Veicoli da buttare' è 'Catorci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CATORCI

Curiosità e Significato di "Catorci"

Approfondisci la parola di 7 lettere Catorci: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

CATORCI indica veicoli molto vecchi, malridotti e da rottamare, diventati inutilizzabili o pericolanti. Sono automobili o mezzi di trasporto ormai fuori uso, considerati rifiuti o da buttare perché non più funzionanti o riparabili.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione: Catorci

Se "Veicoli da buttare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A E L E L P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "APELLE" APELLE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.