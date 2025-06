C è quella d onda e quella di un onda nei cruciverba: la soluzione è Lunghezza

LUNGHEZZA

Curiosità e Significato di Lunghezza

Perché la soluzione è Lunghezza? La parola lunghezza indica la misura di qualcosa lungo una direzione, come la distanza tra due punti. È un termine comune in fisica, geometria e nella vita quotidiana, per descrivere quanto sia esteso un oggetto o uno spazio. Quando si parla di onde, la lunghezza si riferisce alla distanza tra due punti equivalenti, come due creste consecutive. È fondamentale per capire molte caratteristiche delle onde e delle misure.

Come si scrive la soluzione Lunghezza

L Livorno

U Udine

N Napoli

G Genova

H Hotel

E Empoli

Z Zara

Z Zara

A Ancona

