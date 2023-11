La definizione e la soluzione di: Piccoli puntini sulla pelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

possono apparire violacei come gli altri ematomi o come una serie di puntini rossi; normalmente durano dai quattro ai dodici giorni e vanno trattati... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 22 novembre 2023

Altre risposte : piccoli segni a forma di ics; I piccoli nel canile; I puntini luminosi che uniti formano la videata di un computer; Tanti sono in totale i puntini sulle facce dei dadi; Un chiusino sulla via; Esercita un influenza determinante sulla società; Massaggio praticato facendo scorrere la mano sulla pelle ; pelle di maiale;

Cerca altre Definizioni