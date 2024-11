Il 27 marzo è la sua giornata: Soluzione Cruciverba - Teatro

Soluzione alla definizione del cruciverba

TEATRO

Curiosità e significato della parola Teatro

Spelling fonetico della soluzione

T Tango

E Echo

A Alfa

T Tango

R Romeo

O Oscar

Definizioni correlate con la soluzione - Teatro

Vi si tenevano spettacoli nei giardini delle ville del 700 Costituisce una delle principali attrazioni di Taormina Una meta per i palermitani che amano l opera Uno milanese è Piccolo Un locale che presenta attori dal vivo e sullo schermo Il tempio della lirica di Parma Un locale con platea e loggione Si apre all inizio della stagione Lo è La Scala di Milano Rende di più quando è esaurito

