In maniera laconica e stringata nei cruciverba: la soluzione è Concisamente

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'In maniera laconica e stringata' è 'Concisamente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONCISAMENTE

Curiosità e Significato di "Concisamente"

Approfondisci la parola di 12 lettere Concisamente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Concisamente? Il termine concisamente si riferisce a un modo di esprimere pensieri o informazioni in maniera chiara e diretta, senza fronzoli o dettagli superflui. È come dare un'informazione essenziale, mantenendo solo ciò che è veramente necessario, per comunicare in modo efficace e veloce. Usare uno stile conciso è particolarmente utile nella scrittura e nel parlare, poiché aiuta a mantenere l'attenzione dell'interlocutore.

Come si scrive la soluzione Concisamente

Se ti sei imbattuto nella definizione "In maniera laconica e stringata", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

I Imola

S Savona

A Ancona

M Milano

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

