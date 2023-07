Intuire capire - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Intuire capire. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : INTENDERE

Significato/Curiosita : Intuire capire

Comprendere in quale domenica dell'anno si è e intuire in anticipo ciò che andrà a seguire. l'espressione "capire l'antifona" condivide la sua origine con un... Capacità di intendere e di volere». in diritto, la definizione di capacità di intendere e di volere comprende due elementi: la capacità di intendere è l'attitudine... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

