La Soluzione ♚ Essere in pieno rigoglio

La definizione e la soluzione di: Essere in pieno rigoglio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Fiorirà l'aspidistra (Keep the Aspidistra Flying, 1936) è un romanzo sociale di George Orwell. Scritto fra il 1932 e il 1936 e ambientato nella Londra di quel decennio, il romanzo contiene numerosi riferimenti autobiografici al periodo in cui l'autore lavorava come insegnante e intanto scriveva Senza un soldo a Parigi e Londra. Dal romanzo è stato tratto il film La stagione dell'aspidistra (1997). Italiano Verbo Intransitivo fiorire (vai alla coniugazione) essere in fiore (di superficie) rivestirsi di muffa Verbo Transitivo fiorire (vai alla coniugazione) (senso figurato) migliorare l'aspetto di qualcosa Sillabazione fio | rì | re Etimologia / Derivazione dal latino tardo florire e prima da quello classico florere, derivazio dne di flos cioè "fiore" Sinonimi aprirsi, sbocciare, spuntare, sbocciare, germogliare, comparire, nascere

(di superficie) incresparsi

incresparsi ( senso figurato ) affermarsi, prosperare, svilupparsi, diffondersi

affermarsi, prosperare, svilupparsi, diffondersi crescere Contrari appassire, avvizzire, decadere, inaridire, isterilire, seccarsi, sfiorire,

(senso figurato) andar male, languire, ristagnare Parole derivate efflorescente, efflorescenza, rifiorire, fiorente, fiorito, fioritura Termini correlati fiore

