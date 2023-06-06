Le veggenti come quella Cumana

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Le veggenti come quella Cumana' è 'Sibille'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIBILLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le veggenti come quella Cumana" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le veggenti come quella Cumana". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Sibille? Le sibille sono figure antiche che, attraverso messaggi simbolici, cercavano di prevedere il futuro e offrire indicazioni sul destino. Le loro profezie venivano spesso tramandate oralmente o scritte su tavolette, e si riteneva che avessero un dono speciale per comunicare con il soprannaturale. La loro figura si lega a pratiche misteriose e a credenze popolari che ancora oggi affascinano chi desidera scoprire l’ignoto. La loro presenza nel passato ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura.

Le veggenti come quella Cumana nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Sibille

Se la definizione "Le veggenti come quella Cumana" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le veggenti come quella Cumana" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Sibille:

S Savona I Imola B Bologna I Imola L Livorno L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le veggenti come quella Cumana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

