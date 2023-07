Una storica Amba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una storica Amba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ARADAM - ALAGI

Significato/Curiosita : Una storica amba

Termine indica anche una fortezza montana. tre ambe in epoche storiche, debre damo, amba ghishen e weyni furono usate come "prigioni" dorate per membri... La battaglia dell'amba aradam (conosciuta anche come battaglia dell'endertà o massacro di amba aradam) fu un conflitto armato combattuto nel febbraio 1936...