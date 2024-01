La definizione e la soluzione di: Studioso di fatti e date. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

La storia (dal greco antico sta, historía, “ispezione [visiva]”, "ricerca", "conoscenza") è la disciplina che si occupa dello studio del passato tramite l'uso di fonti, cioè di documenti, testimonianze e racconti che possano trasmettere il sapere del passato. Più precisamente, la storia è la ricerca sui fatti del passato e il tentativo di una narrazione continua e sistematica degli stessi fatti, in quanto considerati di importanza per la specie umana.

Il termine "storia", in italiano così come in altre lingue, ha anche il significato di "racconto letterario" o comunque di narrazione, orale o scritta, di vicende immaginarie. Questa accezione del termine non sarà discussa in questa voce, anche se la storia, di per sé, è una "narrazione".

Italiano

Aggettivo

storico m sing

relativo alla storia, intesa come disciplina che studia il passato appartenente ad epoche o culture del passato quest'anfora è un importante reperto storico di epoca romana (di opere immaginarie) ambientato nel passato, in un'epoca precedente rispetto a quella del suo autore romanzo storico (senso figurato) di estrema importanza, degno di essere ricordato e tramandato alle generazioni future quello che è accaduto è un evento storico , se ne parlerà per anni

Nelson Mandela è stato il leader storico del Sudafrica

Sostantivo

storico ( approfondimento) m sing

(professione) (storia) studioso di storia

Sillabazione

stò | ri | co

Pronuncia

IPA: /'striko/

Etimologia / Derivazione

dal latino historicus, dal greco st, derivazione di historia ovvero "storia"

Sinonimi

(aggettivo) della storia

della storia accaduto, accertato, autentico, documentabile, documentato, effettivo, reale, vero

antico, famoso, importante, memorabile

(di palazzo, edificio) del passato

del passato ( per estensione ) decisivo

decisivo (sostantivo) storiografo, studioso

storiografo, studioso annalista, biografo, cronachista, memorialista

Contrari

(aggettivo) falso, fittizio, immaginario inventato, leggendario, mitologico

falso, fittizio, immaginario inventato, leggendario, mitologico banale, insignificante, trascurabile

romanzato, fantastico, mitico, antistorico

Parole derivate

metastorico, preistorico, storicismo, storicità, storicizzare

Termini correlati

storia, storico dell'arte, storico di cultura, storico-culturale, storico dei media, storico della letteratura

Varianti