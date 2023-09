C è quello denaturato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C è quello denaturato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALCOL

Altra risposta : ALCOOL

Significato/Curiosita : C e quello denaturato

Ebollizione (79,6 °c) prossimo a quello dell'alcol etilico (78,9 °c), risulta di difficile eliminazione se non con tecniche antieconomiche e questo agevola... Gli alcoli sono composti organici di struttura simile agli alcani, in cui un atomo di idrogeno è sostituito da un gruppo ossidrilico (-oh), aventi pertanto... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 28 settembre 2023

