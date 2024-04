La Soluzione ♚ Palla in rete

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Palla in rete. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GOL

Curiosità su Palla in rete: Successivo accompagnamento della palla o il contatto continuo e ripetuto con il corpo. nel caso in cui la palla tocchi la rete e ritorni indietro, essa può... Il gol (adattamento dell'inglese goal, ossia «obiettivo») è il punto realizzato a favore della propria squadra in vari sport di gruppo in cui si fa uso di una palla. In italiano è chiamato anche rete.

