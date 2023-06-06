Intitolare a qualcuno

SOLUZIONE: INTESTARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Intitolare a qualcuno" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Intitolare a qualcuno". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Intestare? Quando si assegna un bene o un diritto a una persona, si compie un atto di trasferimento di proprietà o di responsabilità. Questa operazione permette di attribuire ufficialmente a qualcuno la titolarità di un oggetto o di un incarico, garantendo così il riconoscimento giuridico della sua posizione. Spesso si utilizza questa procedura per formalizzare l’acquisto di un immobile o per conferire incarichi ufficiali. La trasmissione avviene attraverso documenti legali che attestano il cambiamento.

Per risolvere la definizione "Intitolare a qualcuno", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Intitolare a qualcuno" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Intestare:

I Imola N Napoli T Torino E Empoli S Savona T Torino A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Intitolare a qualcuno" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

