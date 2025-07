Hanno il soffitto spiovente nei cruciverba: la soluzione è Solai

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Hanno il soffitto spiovente' è 'Solai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOLAI

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Solai? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Solai.

Perché la soluzione è Solai? Solai indica le strutture orizzontali che dividono i piani di un edificio, come i soffitti tra una stanza e l’altra. Quando si parla di soffitto spiovente, ci si riferisce a un soffitto inclinato, tipico delle case con tetti a falda. I solai sono fondamentali per la stabilità e la sicurezza dell’edificio, creando ambienti funzionali e ben protetti.

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

I Imola

