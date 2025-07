Un grosso e schivo maiale selvatico africano nei cruciverba: la soluzione è Ilochero

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un grosso e schivo maiale selvatico africano' è 'Ilochero'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ILOCHERO

Curiosità e Significato di Ilochero

La parola Ilochero è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ilochero.

Perché la soluzione è Ilochero? Il termine ilochero si riferisce a un grosso e schivo maiale selvatico africano, noto per la sua natura riservata e il suo aspetto imponente. Questo animale, parte della fauna africana, vive in ambienti selvaggi e tende a evitare i contatti umani. Conoscere l'ilochero permette di apprezzare meglio la biodiversità del continente e la sua fauna unica.

Come si scrive la soluzione Ilochero

Stai cercando la risposta alla definizione "Un grosso e schivo maiale selvatico africano"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

L Livorno

O Otranto

C Como

H Hotel

E Empoli

R Roma

O Otranto

