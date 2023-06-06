Un gas asfissiante

SOLUZIONE: CLORO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un gas asfissiante" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un gas asfissiante". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Cloro? Il cloro è un elemento chimico che, in determinate condizioni, può agire come un gas che soffoca le sostanze viventi, impedendo loro di respirare a causa della sua tossicità. È spesso utilizzato per disinfettare l'acqua, ma il suo effetto può essere pericoloso se inalato in grandi quantità. La sua presenza può rendere l'ambiente pericoloso per la salute, specialmente in ambienti chiusi o contaminati.

In presenza della definizione "Un gas asfissiante", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un gas asfissiante" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Cloro:

C Como L Livorno O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un gas asfissiante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

