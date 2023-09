Dannosi offensivi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dannosi offensivi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LESIVI

Significato/Curiosita : Dannosi offensivi

Dèi, in cui erano offese e accuse contro di essi, ritenendoli empi, dannosi, offensivi e non degni degli dèi e neppure degli uomini giusti. prescrisse inoltre... Somma dei singoli componenti, nel caso agissero singolarmente. i fattori lesivi possono essere endogeni o esogeni. i fattori endogeni sono il reflusso gastro-duodenale... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 15 settembre 2023

