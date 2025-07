Comune toscano nei cruciverba: la soluzione è Empoli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Comune toscano' è 'Empoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMPOLI

Curiosità e Significato di Empoli

Approfondisci la parola di 6 lettere Empoli: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Empoli? Comune toscano indica un paese o una cittadina situata nella regione Toscana, famosa per il suo patrimonio storico e culturale. Tra questi, Empoli si distingue per la sua tradizione artigianale e le bellezze architettoniche. Scoprire un comune toscano significa immergersi in un angolo di Italia ricco di fascino e storia, simbolo autentico di questa meravigliosa regione.

Come si scrive la soluzione Empoli

Hai trovato la definizione "Comune toscano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

E Empoli

M Milano

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T L M A O Mostra soluzione



