La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Al Bano del brano Amanda è libera' è 'Carrisi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARRISI

Curiosità e Significato di "Carrisi"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Carrisi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Al Bano, celebre cantante italiano, recita spesso storie di sentimenti e misteri come in Amanda è libera. La soluzione CARRISI fa riferimento a Carlo Lucarelli, noto scrittore e autore di libri gialli, riconosciuto per atmosfere noir e misteriose, simili alle atmosfere di alcune sue opere o collegamenti con il genere.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Come si scrive la soluzione: Carrisi

La definizione "Al Bano del brano Amanda è libera" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

A Ancona

R Roma

R Roma

I Imola

S Savona

I Imola

