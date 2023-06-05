Undici rosso blu

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Undici rosso blu' è 'Genoa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GENOA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Undici rosso blu" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Undici rosso blu". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Genoa? Il nome di una squadra di calcio italiana, famosa per i colori delle sue maglie, il rosso e il blu. Rappresenta una città portuale con una storia calcistica ricca e passione intensa tra i tifosi. La formazione ha una lunga tradizione e un’ampia base di supporter che la seguono con entusiasmo. Il Genoa è uno dei club più antichi del campionato italiano, simbolo di orgoglio e identità locale.

In presenza della definizione "Undici rosso blu", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Undici rosso blu" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Genoa:

G Genova E Empoli N Napoli O Otranto A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Undici rosso blu" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

